После мужской гонки преследования на 12,5 километра к бывшим партнерам зашел семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад. Француз поздравил победителя пасьюта Эмильена Жаклена и обнял его. Но Жаклен в этот момент как раз снял гоночный комбинезон и находился абсолютно без одежды.