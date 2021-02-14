Биатлонист сборной Франции Антонен Гигонна выложил фотографию из раздевалки национальной команды.
После мужской гонки преследования на 12,5 километра к бывшим партнерам зашел семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад. Француз поздравил победителя пасьюта Эмильена Жаклена и обнял его. Но Жаклен в этот момент как раз снял гоночный комбинезон и находился абсолютно без одежды.
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В этот момент их объятья и сфотографировал Гигонна. Он прикрыл обнаженную задницу Эмильена надписью «Редкое фото передачи власти». Антонен также затегал обоих биатлонистов – действующего и закончившего карьеру – в сторис инстаграма.
- Жаклен на чемпионате мира-2021 в Поклюке выиграл уже вторую медаль – золото в преследовании и бронзу в спринте.
- Мартен Фуркад закончил карьеру в марте 2020 года.
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