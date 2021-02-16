24-летняя спортсменка прошла дистанцию без промахов и взяла первое золото чемпионата мира в карьере. Второй стала шведка Ханна Эберг, допустившая один промах. Ее отставание от победительницы – 27,9 секунды. Бронзовую медаль завоевала норвежка Ингрид Тандревольд: у нее один промах и отставание в минуту 4 секунды.