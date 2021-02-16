Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
24-летняя спортсменка прошла дистанцию без промахов и взяла первое золото чемпионата мира в карьере. Второй стала шведка Ханна Эберг, допустившая один промах. Ее отставание от победительницы – 27,9 секунды. Бронзовую медаль завоевала норвежка Ингрид Тандревольд: у нее один промах и отставание в минуту 4 секунды.
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Лучшей из сборной России стала Светлана Миронова. Она финишировала на пятом месте, допустив два промаха (+2:05.8). Лариса Куклина – 14-я (1 промах; +2:28.3), Ульяна Кайшева – 24-я (2: +3:21.8), Татьяна Акимова – 29-я (2; +3:38.9).
- Золото индивидуалки – вторая медаль ЧМ для Давидовой. В Антерсельве-2020 она взяла бронзу смешанной эстафеты.
- 17 февраля состоится мужская индивидуальная гонка.
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