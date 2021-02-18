В декабре 2019-го Эмильен Жаклен впервые поднялся на подиум в личных гонках. Француз занял третье место в рамках пасьюта в Хохфильцене. Биатлонист испытал особый кайф не от результата, а от стиля, в котором добыл бронзовую медаль. В борьбе за пьедестал Жаклен опередил Якова Фака и Симона Дестье на полторы секунды. «На последнем круге я вспоминал, как часами смотрел «Тур де Франс» в детстве», – раскрыл спортсмен секрет успеха.

На летние каникулы Эмильен вместе с братьями отправлялся из Гренобля в Вандею к бабушке и дедушке. На улице часто стояла жара, поэтому малышня укрывалась в доме. От скуки избавлял телевизор, где часами напролет взрослые мужчины усердно крутили педали. «Эмильен знает видеокассету с «Тур де Франс-1998» наизусть. Он пересмотрел ее очень много раз», – уверяет брат Климент.

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Велоспорт у Жакленов в крови. Отец Эмильена уважал этот вид спорта, потому что его папа едва не стал профессиональным велогонщиком, а дед вообще побеждал на чемпионате мира по треку в начале прошлого столетия. Эмильен хотел продолжить семейное дело, но помешал мононуклеоз. В 17 Жаклен понял, что с велоспортом не выйдет ничего серьезного и переключился на биатлон – там результаты были получше.

На тренировках по велоспорту Эмильен научился разным тактическим приемам и активно использует их в биатлоне. Первую победу на прошлом чемпионате мира Жаклин одержал благодаря как раз таким навыкам: «Последний круг с Йоханнесом Бё получился сумасшедшим. Пару раз в голове пронеслось: «Второго места будет достаточно, я буду им гордиться». Но потом Йоханнес пропустил меня вперед, и я понял, что могу диктовать условия. За дело взялся ребенок внутри меня. Конечно, опыт в велоспорте помог. Эта тактика не сделала из меня велогонщика, но подарила титул чемпиона мира в биатлоне».

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После пересечения финишной черты на Жаклена нахлынули эмоции, потому что за несколько месяцев до гонки умер его детский тренер по велоспорту. А меньше чем через минуту на финиш подъехал Мартен Фуркад и расцеловал чемпиона. Эмильен всегда восхищался легендарным французом и шесть лет делил с ним комнату на сборах. Поэтому похвала Фуркада – высшая награда для Жаклена.

«Мартен не из тех, кто раздает советы. Но тренируясь с ним каждый день, хочешь быть похожим на него. Главное, что я усвоил от Фуркада – важна каждая тренировка, нужно всегда выкладываться на максимум. Однажды он сказал мне: «В гонках я откладываю удовольствие на второй план. Самое главное – результат». Раньше я думал наоборот. Но теперь начинаю понимать, что он хотел донести», – Жаклен прислушивался к каждому слову и читал между строк.

Эмильен Жаклин и Мартен Фуркад Фото: Getty Images

Тем не менее Эмильен не всегда оставляет разум холодным. Детский азарт часто берет вверх. Из-за этого страдает стабильность, но порой рождаются непревзойденные перфомансы. В гонке преследования в Поклюке Жаклин забил на осторожность и кайфовал от стрельбы. 20 пуль улетели точно в цель с неимоверной скоростью – лучший снайпер сезона Стурла Холм Легрейд закрывал мишени на шесть секунд дольше. «Жаклен – шоумен, который без колебаний выдает искусство. Он готов рискнуть всем ради победы», – восхищался Бё-младший.

Как и на прошлом чемпионате мира, триумф сопровождался внутренними переживаниями. Гонка проходила в день всех влюбленных, но у Эмильена с этой датой связаны неприятные воспоминания: «Начиная с 2004-го, 14 февраля для меня не день Святого Валентина, а день смерти Марко Пантани». Именно этот итальянский велогонщик выиграл «Тур де Франс» в 1998-м – многодневка, которая на повторе крутилась в детстве Жаклена.

«Сейчас мне импонируют Тибо Пино и Винченцо Нибали. У них старая школа, где меньше расчетов. Я всегда знал, что каким бы спортом не занимался, буду делать это в похожем стиле – атаковать», – уточняет Эмильен. Два года назад, когда Жаклен почувствовал, что устал на предсезонке, тренер Венсан Витто разбудил того парня, который всегда мчал вперед. «Эмильен, топ-уровень не для всех. Возможно, тебе это просто не по силам», – эти слова задели самолюбие молодого спортсмена и заставили работать с удвоенной силой.

Жаклен изменил питание, уделил больше времени растяжке, сбросил четыре килограмма и добавил силовых тренировок. Все эти меры помогли лучше концентрироваться на огневом рубеже и быстрее бежать по трассе. Прогресс очевиден: сезон-2018/19 француз закончил на 24-й строчке общего зачета, а через год стал пятым. Сейчас Жаклен идет шестым, но в будущем борьба за «Большой хрустальный глобус» неизбежна. Он не простит себе, если перестанет атаковать – кумиры из «Тур де Франс» засели в нем навсегда.

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