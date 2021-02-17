Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
23-летний спортсмен прошел дистанцию без промахов и взял первое личное золото чемпионата мира в карьере – турнир при этом был для него дебютным. Вторым стал немец Арнд Пайффер, также закрывший 20 мишеней из 20, но уступивший по скорости. Его отставание от победителя – 16,9 секунды. Бронзовую медаль завоевал норвежец Йоханнес Дале: у него один промах и 40,9 секунды отставания.
Лучшим из сборной России неожиданно стал 22-летний Карим Халили, который стартовал под 96 номером и не допустил ни одного промаха. Карим финишировал на шестом месте, проиграв лидеру минуту 45,3 секунды. Евгения Гараничев – 16-й (два промаха).
- Легейд стал двукратным чемпионом мира – в Поклюке он уже выиграл смешанную эстафету.
- 18 февраля состоится одиночная смешанная эстафета.