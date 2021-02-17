23-летний спортсмен прошел дистанцию без промахов и взял первое личное золото чемпионата мира в карьере – турнир при этом был для него дебютным. Вторым стал немец Арнд Пайффер, также закрывший 20 мишеней из 20, но уступивший по скорости. Его отставание от победителя – 16,9 секунды. Бронзовую медаль завоевал норвежец Йоханнес Дале: у него один промах и 40,9 секунды отставания.