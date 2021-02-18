Сборная Франции выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке – золото взяли Антонин Гигонна и Джулия Симон.

Победители взяли пять дополнительных патронов и установили время 36:42,4. Серебряные медали получили норвежцы Йоханнес Бё и Тирил Экхофф, который использовали девять допов и проиграли 2,8 секунды. Бронзовыми призерами стали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг – у них девять дополнительных патронов и 22,6 секунды отставания.