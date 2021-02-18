Сборная Франции выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке – золото взяли Антонин Гигонна и Джулия Симон.
Победители взяли пять дополнительных патронов и установили время 36:42,4. Серебряные медали получили норвежцы Йоханнес Бё и Тирил Экхофф, который использовали девять допов и проиграли 2,8 секунды. Бронзовыми призерами стали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг – у них девять дополнительных патронов и 22,6 секунды отставания.
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Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте. Российские биатлонисты 12 раз прибегли к помощи дополнительных патронов, проиграв 2 минуты 11,7 секунды. На последнем круге Павлову обогнала эстонка.
- На ЧМ осталось разыграть четыре вида наград – в классических эстафетах и масс-стартах.
- Россия пока не открыла медальный счет.
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