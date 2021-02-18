После ухода Владимира Драчева с поста президента СБР в российском биатлоне все наконец наладилось. По крайней мере, так казалось – в сборной царила рабочая атмосфера, несмотря на рекордную бесподиумную серию, а после победы в женской эстафете в Антхольце и россыпи призовых мест команду были готовы носить на руках.

Но русский биатлон не был бы самим собой, если бы не полыхнул в самый неподходящий момент – на чемпионате мира. После восьми гонок у команды нет ни одной медали, и это закономерный результат, а не невезение. Светлана Миронова бежала штрафные круги в смешанке и настреляла шесть промахов в спринте, не попав в пасьют, Евгения Павлова вчистую проиграла последний круг сингл-микста неизвестной эстонке, Матвей Елисеев плетется по трассе с прогулочной скоростью, а Александр Логинов напрочь разучился стрелять.

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Лучшие места Россия добыла в индивидуалках: пятое все той же Мироновой, получившей на эту гонку буквально уайлд-кард от старшего тренера Михаила Шашилова, и шестое Карима Халили – дебютанта чемпионата мира, который прошел все четыре стрельбы на ноль. Обстановка в сборной – какой-то адский кошмар: все ругаются со всеми и переносят ответственность друг за друга.

Карим Халили Фото: Imago

Польховский против Шашилова

Россия провела заключительный этап подготовки к ЧМ в Поклюке – непосредственно на месте. Считалось, что так биатлонисты адаптируются к условиям, изучат трассу и подход к стрельбищу, но не тут-то было: Поклюка располагается в горах, которые сильно бьют по самочувствию спортсменов. Жили биатлонисты прямо на высоте, а не внизу в городе. На таком решении настоял главный тренер Валерий Польховский – в обход мнения старшего по женской команде Михаила Шашилова, который хотел остаться в Антерсельве. Теперь Польховский переводит стрелки на Шашилова и спортсменов.

«Мы были в Антхольце, потом приехали сюда – что, нужно было сказать «нет» и вернуться обратно? Профессионалов-то у нас много. Я просил и на общем собрании, и в общении с тренерами: решайте вопросы конкретно! Если сегодня стоит задача по стрелковой подготовке, то решайте ее. Не надо намешивать еще 30 километров нагрузки, когда мы ползаем-ползаем, а потом начинаем говорить про подход к рубежу... Кто мешал подойти хоть тысячу раз? Это же нормальная вещь, и это должны обсуждать тренер со спортсменом», – горячится Польховский.

Но Шашилов оказался прав насчет места подготовительного сбора и еще нескольких деталей: он поставил на спринт-пасьют провалившую январь Ирину Казакевич, и та финишировала лучше всех в команде. Потом поверил в Миронову и дал ей место в индивидуалке – и она исправилась пятым местом, вернув себе психологическую уверенность. Фамилия же Польховского ассоциируется с не самым приятным: он возглавлял женскую сборную в 2009-м, когда на эритропоэтине попались Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова.

Каминский против спортсменов

В мужской сборной старший тренер Юрий Каминский воюет со спортсменами, которые готовились к сезону самостоятельно: Логиновым и Елисеевым. По факту полную подготовку под руководством Юрия Михайловича прошел только Эдуард Латыпов – и как раз его можно назвать лидером команды.

«Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен, – так жестко Каминский прокомментировал самоподготовку Елисеева. – При этом мы знаем, что он сделал на 90 процентов. Но все равно надо разбираться и весной проанализировать, что они там напридумывали. Я со своей стороны не отказывался от любой помощи и любых контактов. Но подготовку Александра Логинова еще можно было скорректировать. Даже несмотря на то, что он ее выстраивал преимущественно самостоятельно, все равно можно было подсказывать, было понимание в плане функционала».

Александр Логинов Фото: Imago

Логинов в своем стиле промолчал, а Елисеев ответил старшему тренеру через медиа. «Планы, по которым я тренируюсь и тренировался, заранее были отправлены Юрию Михайловичу. Ответа не было от него. Все. План ему был отправлен. Ни комментариев, ни подсказок, ничего не было. Все лето было так, что он никаких комментариев не давал», – заявил биатлонист.

Как-то так. Одна медаль в двух эстафетах и двух масс-стартах станет чудом, но пока все идет к антирекорду Холменколлена-2016.

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