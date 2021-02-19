В женском спринте на чемпионате мира Россия ужасалась стрельбой Светланы Мироновой: потенциальный лидер сборной допустила шесть промахов, заняла 64-е место и не попала в гонку преследования. Но во время просмотра гонки на графике бросилась в глаза другая русская фамилия, красный цвет напротив которой мелькал намного чаще. Выступающая за Южную Корею Анна Фролина промахнулась девять раз: пять на лежке и четыре на стойке. Она отстала от Тирил Экхофф почти на шесть минут и заняла предпоследнее место.

Кто такая Анна Фролина, наверняка помнит внушительный процент болельщиков: это Анна Булыгина, сменившая фамилию после замужества. В составе сборной России она была чемпионкой мира и победительницей этапа Кубка. А вот о том, как фанаты обожали Булыгину, помнят только олдфаги. Она была в тени Светланы Слепцовой и еще не забаненной за допинг Екатерины Юрьевой, но девушка с ярко-рыжими волосами – слишком запоминающийся образ. Ее ласково звали Булочкой и терпеливо верили.

Чемпионат мира Боевые разборки на финише сингл-микста – увы, без России 13 ЧАСОВ НАЗАД

Прорыва дождались в 2009 году на этапе Кубка мира в Антхольце – знаете, что сделала Булыгина? Отъела 14,8 секунды у Макарайнен и Домрачевой на последнем круге и выиграла пасьют. В контексте 2021-го звучит слишком фантастично – разве можно представить, что сейчас Миронова отыграет такое отставание у Экхофф и Херманн? Теперь 15 секунд преимущества после заключительной стрельбы считаются железным преимуществом – пожалуй, при таких вводных даже Матвей Елисеев защитил бы свою позицию от Йоханнеса Бё.

Но вернемся к Булыгиной. В следующем месяце она добавила к кубковой победе золотую медаль чемпионата мира, попав в эстафетную четверку после отстранения Юрьевой и Альбины Ахатовой. Анна бежала второй этап, взяла три дополнительных патрона и на последней стрельбе четвертого этапа вместе с подругами по команде – Светланой Слепцовой и Ольгой Медведцевой – поддерживала Ольгу Зайцеву. Та закрыла пять мишеней шестью выстрелами, а Кати Вильхельм и Сандрин Байи отправились на штрафной круг.

Золото эстафеты казалось Булыгиной отличным подспорьем для Олимпиады в Ванкувере, но Игры стали для биатлонистки проклятием. Она начала соревнования уверенным четвертым местом в спринте, и 1,2 секунды до личной олимпийской бронзы совершенно выбили Анну из колеи, лишив психологического настроя. В биатлоне после гонок традиционно награждают не топ-3, а топ-6, устраивая так называемую цветочную церемонию, но только на Кубке мира. На Олимпиадах есть только тройка, и на месте ниже третьего ты никто. Анна об этом не знала и как неприкаянная бродила по финишной зоне, пока не сделала неутешительное открытие – цветы ей вручать не будут.

Анна Булыгина в Ванкувере-2010 Фото: Getty Images

В разобранном ментальном состоянии она провалила масс-старт, заняв последнее место с восемью промахами, и лишилась места в эстафете. Тренерский штаб предпочел опыт Анны Богалий-Титовец – действующей олимпийской чемпионки в этой дисциплине – и Россия снова взяла золото.

«В Ванкувере ревела, – вспоминала Булыгина спустя два года. – Я не могла понять, что сделала не так. Наверное, была моя вина, какие-то ошибки, которые не позволили попасть в эстафету. Конечно, были и другие эмоции – досада, обида. Было смешение чувств, я себя изнутри еще, наверное, расковыряла. Долго потом собраться не могла. На Богалий скорее не обижалась, в больше степени «съела» сама себя».

Следующие сезоны в сборной у нее не складывались – ни одного попадания в шестерку, словесные пикировки с тренерами, самоподготовка. В июле 2013 года Анна вышла замуж за сервисмена Юрия Фролина и через год родила сына, а в октябре 2015-го стало известно, что она будет выступать за Южную Корею – в России шансов бегать на Кубке мира не было.

Медиа сообщили, что в протоколах Фролина будет значиться как Анна Со: в дословном переводе – Анна, пришедшая с запада. Биатлонистка выступила с опровержением. «Видимо, это останется именем для внутреннего пользования. Когда мы получали гражданство, нам сказали, что для удобства лучше поменять фамилии и придумали именно такие. Смена должна была пройти в летний период, но лето на исходе, изменений нет, и я, честно говоря, надеюсь, что и не будет... Мне с моей фамилией комфортно», – объяснила Фролина.

Процесс получения нового гражданства растянулся на полтора года. Только в сезоне-2016/17 Анна вышла на старт Кубка IBU, а потом и Кубка мира. До Олимпиады-2018 – теперь домашней – она дважды успела зайти в кубковую десятку, но выступление на Играх получилось провальным: 32-е, 50-е и 61-е места в личных гонках. В марте 2018-го Фролина заехала в топ-6 в Холменколлене спустя восемь лет. В последний раз она была шестой в роковом Ванкувере.

Анна Фролина в Пхёнчхане-2018 Фото: Getty Images

Получилось иронично, что Анна выступала в Пхёнчхане под национальным флагом, а россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева – под символикой МОК. «Странно сложились обстоятельства. Никогда не любила жалость и сочувствие, хоть к себе, хоть к другим. Но теперь вообще не понимаю, как это – без флага? И на себя примеряю: тоже ведь выступаю под флагом новой страны… Это не одно и то же, но во мне как-то перекликается. Никогда не представляла, не думала о таком. Кошки поскребывают на душе, хоть и ясная, в общем, ситуация», – прокомментировала Фролина.

Оказавшись вдали от сборной России, она не заняла сторону своей бывшей команды в скандале с МОК. Высказывание по лишению русских спортсменов флага получилось двояким и подчеркнуто дипломатичным. «Как будто мир рухнул, земля из-под ног ушла. Я верила российским спортсменам. И сейчас верю, но я не понимаю, как так получилось, за что им это. Вроде все же доказано – как мне не верить [МОК]? У меня какое-то раздвоение личности», – растерянно резюмировала Анна.

Анна Фролина на ЧМ-2021 в Поклюке Фото: Imago

Шестое место в Холменколлене-2018 так и стало ее лучшим выступлением за Корею. В текущем сезоне она не финишировала выше 38-го места в личных гонках, а на чемпионате мира не попала даже в топ-60. В смешанке корейцы стали предпоследними, опередив Казахстан – Екатерину Аввакумову на третьем этапе сняли как круговую, и Фролина на старт не вышла. А ведь все перечеркнуло одно четвертое место на Олимпиаде.

Другие тексты Валерии Кукалевой по биатлон:

Чемпионат мира В русском биатлоне очередной ад. Все ругаются со всеми 14 ЧАСОВ НАЗАД