Сборная России заняла лишь 11-е место в женской эстафете на чемпионате мира, который проходит в словенской Поклюке. Российская команда, за которую бежали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, прошла 1 штрафной круг (+7 дополнительных патронов) и проиграла победителю 2 минуты 10,9 секунд.
Чемпионками мира стали норвежки (0+11), которые опередили сборные Германии (5 промахов, +8,8) и Украины (7 промахов, +9,2). Украинки шли вторыми на последнем круге, но Елена Пидгрушная проиграла в финишном створе Франциске Пройс.
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На четвертой позиции остановилась Беларусь, которая лидировала после трети гонки.
- Сборная России за три гонки до завершения ЧМ не завоевала ни одной медали.
- 20 февраля в 17:00 (мск) состоится мужская эстафета. Текстовая трансляция – тут.
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