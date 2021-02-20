Сборная России заняла лишь 11-е место в женской эстафете на чемпионате мира, который проходит в словенской Поклюке. Российская команда, за которую бежали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, прошла 1 штрафной круг (+7 дополнительных патронов) и проиграла победителю 2 минуты 10,9 секунд.