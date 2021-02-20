Команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой финишировала на 11-м месте. С одним штрафным кругом на втором этапе русские биатлонистки проиграли победителям из сборной Норвегии 2:10,9 минуты.

Россия повторила антирекорд на чемпионатах мира. На турнире в норвежском Осло в 2016 году команда также заняла 11-е место. Пять лет назад в составе Акимовой, Анастасии Загорулько, Дарьи Виролайнен и Екатерины Юрловой биатлонистки уступили больше трех минут с двумя штрафными кругами на этапе Виролайнен. Между этими чемпионатами русская сборная занимала восьмое, пятое и 10-е места.