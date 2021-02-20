«Любопытно, что [Ингрид] Тандреволд вместе с [Тирил] Экхофф обсуждали Эмильена Жаклена, который подтвердил звание сильнейшего. Говорили, какой он ловелас и так далее. Но если посмотреть на инстаграм Жаклена, раскрашенный во все цвета радуги, понимаешь, что все-таки речь идет о другом.

[Корреспондент «Матч ТВ» Илья] Трифанов спросил у Жаклена, почему тот так раскрасил инстаграм. Он замешкался и сказал, что это случайно получилось, и потом удалил. Может, он просто фанат группы Rainbow, как и я», – цитирует Губерниева «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».