Телекомментатор Дмитрий Губерниев намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию биатлониста сборной Франции Эмильена Жаклена.
«Любопытно, что [Ингрид] Тандреволд вместе с [Тирил] Экхофф обсуждали Эмильена Жаклена, который подтвердил звание сильнейшего. Говорили, какой он ловелас и так далее. Но если посмотреть на инстаграм Жаклена, раскрашенный во все цвета радуги, понимаешь, что все-таки речь идет о другом.
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[Корреспондент «Матч ТВ» Илья] Трифанов спросил у Жаклена, почему тот так раскрасил инстаграм. Он замешкался и сказал, что это случайно получилось, и потом удалил. Может, он просто фанат группы Rainbow, как и я», – цитирует Губерниева «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».
- Жаклен выиграл две медали на чемпионате мира в Поклюке – бронзу в спринте и золото в гонке преследования. 25-летний француз идет на шестом месте в общем зачете Кубка мира и отстает от лидера, норвежца Йоханнеса Бё, на 222 очка.
- Радужный флаг считается одним из символов принадлежности к гомосексуальной культуре.
- На инстаграм Жаклена на момент написания заметки подписаны 80 тысяч пользователей.
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