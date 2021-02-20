Мужская сборная России заняла третье место в эстафетной гонке на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов показали бронзовый результат. Они допустили пять промахов на стрельбище и отстали от лидера на 50,9 секунды.

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Победителем мужской эстафеты стала сборная Норвегии. Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен финишировали с восемью штрафными патронами и принесли скандинавской стране шестое золото на турнире. Серебро – у Швеции (Пеппе Флеминг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон, +33,1 секунды).

Для России это первая медаль на чемпионате мира. За девять предыдущих гонок Команда СБР ни разу не заходила в призы.

На чемпионате мира-2020 русские биатлонисты остались на четвертой позиции, на ЧМ-2019 взяли бронзовые медали.

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