Это свершилось – Россия все-таки взяла медаль на чемпионате мира в Поклюке, который по уровню скандальности переиграл многие предыдущие и даже прошлый сезон с поисками таинственной шлифт-машины. Бэкраунд у медального дня был так себе: женская сборная обновила антирекорд, заехав в эстафете на 11 место, а главный тренер Валерий Польховский попал в больницу.

Но один из потенциально медальных шансов – мужская эстафета – все же выстрелил. Выстрелил, можно сказать, в буквальном смысле – функционально вся команда слаба из-за длительного нахождения на высоте и тренерской промашки с местом подготовительного сбора. Но чистая стрельба всегда была ключом к наградам, и все сложилось: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли на четверых пять дополнительных патронов. Лучше в топ-5 стреляла Украина, но слабое звено – малоизвестный Антон Дудченко – оказался именно на последнем этапе, где нужно было бодаться с Латыповым, Жакленом и Самуэльссоном.

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Хорошая стрельба оставила команду в борьбе: дебютант чемпионатов мира Халили привез Елисееву приемлемое для эстафет отставание, а Матвей в кои-то веки выдал максимум и грамотно разложился по дистанции. По времени он выиграл этап у Тарьея Бё, который уже катил впереди один после перфоманса норвежского забойщика Стурлы Легрейда. Помогли и французы – Кентен Фийон-Майе поехал на штрафной круг. Поэтому стабильный Александр Логинов вывел команду на чистое второе место.

Эдуард Латыпов и Александр Логинов Фото: Getty Images

Серебро Эдуард Латыпов не отстоял: взяв дополнительный патрон на стойке, он ушел с коврика практически в одни ноги с точно пульнувшим пять выстрелов Себастьяном Самуэльссоном. Швед в несколько прыжков догнал российского биатлониста и вскоре уже вез ему десять секунд. В текущих реалиях это не катастрофа – скорее, можно выделить даже плюсы. Латыпов не затрясся, закрывая решающую стрельбу допом, а в гонке все же не подпустил несущегося позади Жаклена.

– Все было очень быстро. Я отработал своим темпом, волнение было, но я его контролировал. Сделал одну ошибку, но с доппатроном ее закрыл. В принципе, для эстафеты это рабочая стрельба. Можно было рисковать, но я принял решение работать в своем ритме.

– Когда Себастьян Самуэльссон вас обошел, сразу понимали, что зацепиться не получится?

– Там уже была борьба с самим собой, чтобы дотерпеть и сохранить свое место. В голове была мысль – только бы дойти до финиша. Последние метров триста вообще с трудом помню, – прокомментировал Латыпов после финиша.

Все моменты бронзовой для России эстафеты – наслаждайся!

У России есть бронза, а значит, биатлонистам можно выдохнуть и провести масс-старты в более расслабленном состоянии: контактная гонка в четыре рубежа – еще один шанс, где можно цепляться с условием чистой стрельбы. На заключительную гонку отобрались все те же Латыпов, Логинов, Елисеев и Халили.

Но руководству и тренерам выдыхать ни в коем случае нельзя: бронзовая медаль не искореняет проблем, которые удавалось скрывать в течение сезона, но которые наслоились за неделю с небольшим на чемпионате мира. Впереди множество вопросов, которые нужно решить. Первый – разобраться с самоподготовкой, куда разбежалось больше половины команды. Второй – с взаимодействием главного тренера Польховского и старших – Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Третий – с доверием тренеров и спортсменов друг другу.

Остался всего год до Олимпиады, и на длинной дистанции в четырехлетие биатлонная машина не поехала. Значит, нужно решать все на спринтерском уведомлении – право на ошибку отсутствует.

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