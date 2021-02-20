«Мы доказали, насколько у нас сильная команда. Мне кажется, мужская эстафета – это невероятно круто, потому что мы использовали ее как мотивацию в течение всего лета и всей осени. Мы тренировались и подгоняли друг друга, потому что знали, что выступим в эстафете и не хотели подвести команду. Сегодня сборная провела четыре фантастических этапа, без этого не завоевали бы медаль.