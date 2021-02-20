Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон прокомментировал выигрыш серебряной медали в мужской эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира-2021.
«Мы доказали, насколько у нас сильная команда. Мне кажется, мужская эстафета – это невероятно круто, потому что мы использовали ее как мотивацию в течение всего лета и всей осени. Мы тренировались и подгоняли друг друга, потому что знали, что выступим в эстафете и не хотели подвести команду. Сегодня сборная провела четыре фантастических этапа, без этого не завоевали бы медаль.
У меня была отличная стартовая позиция, просто фантастическая. Сегодня я хорошенько сосредоточился на огневых рубежах, поймал отличный ритм и стрелял достаточно быстро.
– Для вас стало дополнительной мотивацией – обогнать русского на последнем круге?
– Ха-ха, о, да. Я доволен серебряной медалью, но когда увидел русского, то почувствовал запах крови, – ответил Самуэльссон в интервью шведскому Sydsvenskan.
- Сборная Швеции уступила 33 секунды победителям из команды Норвегии. Помимо Самуэльссона серебро также выиграли Пеппе Флеминг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома.
- Шведы вырвались на второе место после заключительной стрельбы. Самуэльссон обошел на последнем этапе Эдуарда Латыпова, который допустил на один промах больше чисто отстрелявшего Себа.