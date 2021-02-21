В конце января Симон Шемпп объявил об уходе. В инстаграме он опубликовал милое видео – слайд-шоу в стиле воспоминаний из iPhone с коллегами по сборной и друзьями из биатлона в обнимку. 32-летний немец стал преемником Михаэля Грайса и штатным финишером, хотя часто заваливал последние 100 метров, взял два важных масс-старта на ЧМ-2017 и ОИ-2018 и втрое больше – с эстафетной четверкой. Но почему и куда ушел немец?

Проблемы со спиной и вымученное прощание

Чемпионат мира Самуэльссон: «Когда увидел русского, почувствовал запах крови» 13 ЧАСОВ НАЗАД

«Я ухожу с улыбкой», – так Шемпп обратился к болельщикам. Его прощание с биатлоном не стало неожиданностью, как было с Фуркадом. Симон, которого всю карьеру преследовали травмы, решил, что с него хватит. После успеха на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане в десятку Симон заходил лишь трижды. Отсутствие подиумов за 2,5 года ударили по амбициям четырехкратного чемпиона мира и трехкратного призера Олимпийских игр.

Шемпп имеет полное право пользоваться культовой фразой Шварценеггера – в биатлон немец возвращался трижды. А ради этого часто выходил на трассу статусом ниже – бегал на Кубке IBU, чтобы квалифицироваться в основу. Но неуверенность одолевала его при каждом камбэке – никто не мог объяснить причину боли в спине и как от нее избавиться. А еще неудачное падение с горного велосипеда в постолимпийский сезон и операция на плече. Как итог – провал на ЧМ-2019 в Эстерсунде, а Антхольц годом позже и вовсе прошел без него. Сам Шемпп объяснял многолетнюю боль переутомлением тела. Так что длительные перерывы и пропуски стартов дали ему время для процедур. «Не было гигантских шагов, а было много маленьких и устойчивых. Я люблю пытаться и мучиться. Я мотивирован», – говорил он.

Поэтому та легкость, которую немец испытывал на предсезонке к старту КМ-2020/21, взбудоражила и его, и весь тренерский штаб. В ноябре биатлонист ощущал себя прекрасно: «Я чувствую себя лучше, чем в течение долгого времени. Впервые я такой же здоровый и беззаботный, каким был до Олимпийских игр».

Но новый сезон немец начал намного позже остальных: Шемпп – не уровень главной сборной, посчитали тренеры и отправили его тосковать в резерв. Так что на трассу с лидерами Кубка мира он встал лишь на январском этапе в Оберхофе. И, как оказалось позже, первые для немца гонки, где в связке спринт+пасьют он пришел 58-м и 45-м, стали для него последними. Ничего не клеилось, статус чемпиона мира напирал, да и более здоровые партнеры по команде теснили. Не задумываясь его отсекли от сборной и на ЧМ в Поклюке. А с этим спортсмен уже не хотел мириться.

Симон Шемпп Фото: Getty Images

К мучительному решению Шемпп пришел не в одиночку. В тихой комнатке дома в Рупольдинге его подруга Франциска Пройс принимала активное участие в судьбе любимого. Так же, как и Михаэль Грайс, которого Симон вытеснил из сборной почти 10 лет назад. Именно к другу он и обратился за советом, ведь «Михи – это тот, кто не говорит то, что ты хочешь слышать. Лишь начистоту».

Тем более Грайс уже имел опыт ухода в отставку. В 2012-м он точно так же, как и Симон в январе, завалил первую гонку сезона – инди, где к финишу приполз 67-м, а на связку спринт+пасьют не заявился. «Индивидуальная гонка для меня фактически закончилась, едва начавшись. Уже на первом круге я почувствовал, что чего-то очень важного не хватает. Я просто ощутил пустоту. Тогда я стал понимать, карьера близится к завершению», – пожаловался спортсмен. И буквально под конец сезона, скрасив унылое 40-е место в тотале эстафетной бронзой на ЧМ, он объявил о завершении. Карьера стала больше походить на борьбу с организмом (операции на лодыжке и болезни), а не с соперниками.

Наследник Грайса и неудачник финиша

Симон Шемпп сменил титулованное поколение с Франком Люком, Свеном Фишером, Михаэлем Грайсом и Рикко Гроссом. За место в основе немецкой машины с ним конкурировали Эрик Лессер, Даниэль Бём и Бенедикт Долль, который тогда вообще сидел в резерве поглубже. Шемпп стартовал на Кубке мира в марте 2009-го и сразу попал в очки. А годом позже взял золото смешанки в Хантах с Пайффером, Нойнер, и Хаусвальд. Затем последовала череда победных эстафет на чемпионатах мира, где поначалу Симону доверяли первый или третий этапы. Рокировка же произошла в 2015-м в победном Контиолахти. Четверка с финишером Шемппом вырвала 15 секунд у Норвегии. Так немцы взрастили крутого замыкающего, который и стрелял стабильно, и ускорялся, когда была нужно.

Уверенность замыкающего подорвал Антон Шипулин. Раз за разом, если эти двое сталкивались на последних метрах гонки, рослый россиянин зайцем удирал от немца. Эти выяснения отношений растянулись на несколько лет, а дуэль стала витриной биатлона с отличной вывеской мужского квартета. Наверное, упущенное золото ОИ в Сочи тогда стало самым обидным.

«Последний круг был очень трудным, я бежал на максимуме первую половину, а в конце устал. Но второе место – идеально. После стрельбы я ускорился и обрадовался, что Ландертингер не подошел ближе. В конце, когда Шипулин меня обошел, я устал. Кроме того, угол на повороте срезал не очень удачно. И тогда понял, что победить не удастся», – рассказывал Симон.

Уже личным ударом стала и та пара дюймов ботинка Фуркада, которая пересекла черту на долю секунды раньше в масс-старте Олимпиады-2018. Опять серебро.

Победа на ЧМ-17 и 23 очка от француза: Фуркаду страшно

Фуркад, Бьорндален, Свендсен, Шипулин: Шемпп сражался со всеми, местами успешно, но до вершины всегда не хватало. В 2015-м Симон – первый после Грайса почти за 10 лет немец, кто вплотную подобрался к победе в общем зачете Кубка мира. К середине сезона парочку разделяли всего 23 балла. Но уже привычные простуда, инфекция и боли в спине подорвали планы на свержение Мартена. По тем же причинам он лишился серебра тотала и в 2016-м.

Когда же Шемпп стал чемпионом мира Хохфильцена в масс-старте в 2017-м, одним из первых его поздравил Йоханнес Бё и сказал на ухо: «Я всегда верил в тебя». Эта золотая медаль в то время очень облегчила жизнь немцу. Верил в будущую звезду Германии еще до очных битв и другой норвежец – старший Бё.

«Слухи об этой немецкой звезде дошли до Норвегии, когда нам было по 17 лет. Так что я знал, кем ты был до первой встречи со мной. Столько памятных гонок за последние 15 лет. Убийственная карьера, Симон. Думаю, ты тот спортсмен, кого я уважаю больше всего!» – поздравление от старшего Бё.

Таких талантов сборная поставляла регулярно – еще зелеными в топ вбегали Лессер, Пайффер, Нойнер, Вильхельм. Но конвейер однажды дал сбой. «Если вы посмотрите на выступление в Кубке мира последних лет, то увидите, что ни один биатлонист не появился там, когда ему было 20 или 21 год. Раньше все было по-другому. Так или иначе последние годы проходят не так хорошо», – отмечал Шемпп.

Поэтому здоровая конкуренция в начале карьеры круто мотивировала Шемппа и стала важным раздражителем в борьбе за подиум. Подбираясь к золотому Хохфильцену, он уже выиграл семь эстафет Кубка мира, но ни одной лички. Тогда как Лессер, Пайффер, Долль были сольными чемпионами. «Все всегда спрашивали об этой медали, это была непростая ситуация», – говорил Шемпп. В той гонке он не подпустил к себе Бё и улетел вдогонку за австрийцем Эдером, уступая тому порядка 15 секунд. На последнем подъеме поравнялся с ним, а на фоне рева трибун выкатил к фанатам победителем.

Вместе с олимпийским золотом, которое все же прилетело почтой ему домой из-за найденного у Устюгова допинга, он выиграл практически все. «Если бы мне в начале карьеры сказали, что я смогу достичь того, что имею, я бы, вероятно, не поверил», – говорил Шемпп. Сегодня будущее для немца прозрачно. Перед ним стоят две цели: изучение промышленной инженерии в Розенхайме, заявку для чего он уже отправил. И желание обучать. Он хотел бы остаться в биатлоне, поэтому предложил немецкой лыжной ассоциации передать опыт и знания молодежи на базе в Рупольдинге.

Чемпионат мира Бронза не спасет русский биатлон. Права на ошибку уже нет 13 ЧАСОВ НАЗАД