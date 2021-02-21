Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт – заключительную гонку чемпионата мира 2021 года в Поклюке (Словения).
Победитель прошел дистанцию за 36 минут 27,2 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал еще один норвежец Йоханнес Дале: у него два промаха и 10,2 секунды отставания. Бронза досталась Кентену Фийону-Майе из Франции, который не закрыл две мишени и проиграл лидеру 12,8 секунды.
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Лучшим из сборной России стал Александр Логинов: он финишировал на девятом месте с двумя промахами. Эдуард Латыпов стал 14-м (2 промаха), Матвей Елисеев – 15-м (3 промаха), Карим Халили замкнул топ-20 (3 промаха).
- Сборная России покидает ЧМ-2021 с одной медалью – бронзой в мужской эстафете.
- Кубок мира продолжится 4 марта в чешском Нове Место.
- Легрейд выиграл на дебютном чемпионате мира четыре золота.
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