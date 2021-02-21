Победитель прошел дистанцию за 36 минут 27,2 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал еще один норвежец Йоханнес Дале: у него два промаха и 10,2 секунды отставания. Бронза досталась Кентену Фийону-Майе из Франции, который не закрыл две мишени и проиграл лидеру 12,8 секунды.