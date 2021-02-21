Лидер общего зачета и главный фаворит чемпионата мира в Поклюке Йоханнес Бё провалил турнир, не завоевав ни одного личного золота. Норвежец выиграл мужскую эстафету и смешанку, взял серебро в сингл-миксте и довольствовался только бронзой в гонке преследования. Спринт, индивидуалка и масс-старт прошли без деятельного участия Йоханнеса, да и в командных гонках главным действующим лицом был не он.

Конечно, провал – громкое слово: сборная России, например, не отказалась бы от провала с двумя золотыми медалями, серебряной и бронзовой. Но для младшего Бё, который с трех последних главных стартов увозил минимум одно личное чемпионство, Поклюка получилась неудачной. Он действительно был не лучшей версией себя: провел невнятные этапы в смешанных дисциплинах (оба раза финишировали женщины), а в мужской эстафете его спрятали на третий этап, чтобы не допустить излишнего риска.

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Перед чемпионатом мира Йоханнес раздавал бравые интервью и говорил, что его цель – обогнать по золоту ЧМ Эмиля Хегле Свендсена. Получилось только сравняться с Эмилем, а причин невыразительного выступления лучшего биатлониста мира в Поклюке – целых три:

смена приклада незадолго до турнира,

нехватка высотной работы перед ЧМ,

политические высказывания, не относящиеся к гонкам (с натяжкой, но все же).

Йоханнес Бё Фото: Imago

«Он самый храбрый человек, которого я когда-либо встречал. Он осмелился сделать то, чего раньше никто не делал – внести изменения в винтовку перед самым чемпионатом мира, – похвалил Бё тренер Зигфрид Мазе. – Это показывает его внутреннюю силу, которая позволила отважиться на такое. Он был недоволен ситуацией и воспользовался возможностью поменять винтовку. И приехал на чемпионат без малейшего представления о том, сработает ли это».

«Может, я немного крут, но не собираюсь хвастаться этим. Это было необходимостью», – прокомментировал высказывание Мазе скромный Йоханнес. Это было 11 февраля, когда личные гонки на ЧМ еще не начались, а норвежцы разжились золотом в смешанной эстафете.

Поклюка располагается на высоте 1300 метров – это довольно суровая цифра, которая требует филигранной подготовки. Например, сборная России заехала на место проведения турнира за несколько недель, до этого находясь на высоте в Антхольце, и откровенно перебрала с горными нагрузками. Норвежцы же разбились на группы, и Бё выбрал ту, где высотная подготовка не проводилась. Он остался в Осло, и Зигфрид Мазе лучше всех оценил высокогорный конфликт, затронувший и Россию, и Норвегию.

Тирил Экхофф и Йоханнес Бё Фото: Imago

«У нас есть Йоханнес Бё, который готовился в Осло: высота – ноль метров над уровнем моря, Кристиансен – там же. А вот Тарьей, Стурла Лагрейд и Дале были в Обертиллиахе, там 1400 – примерно как в Поклюке. Тирил, кстати, тоже в Осло была. И какой вывод нужно сделать? Да нет идеального рецепта, у всех организм по-разному реагирует на высоту, нельзя говорить, что кто-то где-то допустил ошибку. Кому-то высота нужна, кому-то – нет».

Правда, функционально Йоханнес был готов неплохо – в большей степени подвела стрельба. Значит, главной причиной неудачи была все же смена приклада. Наконец, любители теории заговора скажут, что вмешалась карма, и Бё показал неудовлетворительные результаты, распаляясь на политическую борьбу в медиа.

«Полученные санкции оказались незначительными. Наказание должно было быть более суровым. Многое можно было ужесточить. У них могло бы быть меньше квот. Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое из возможных», – заявил норвежец о наказании от CAS для России.

За это высказывание Йоханнес не заслуживает хейта – оно не лишено доли здравого смысла – но на главных стартах лучше думать о соревнованиях, а не о русском допинге.

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