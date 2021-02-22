Стал известен размер призовых, которые получили российские биатлонисты по итогам чемпионата мира 2021 года в Поклюке.

Больше всех заработал Эдуард Латыпов – на его карту упали 14250 евро. Следом по размеру заработка распределились дебютант чемпионатов мира Карим Халили (11150 евро), Александр Логинов (9250), Светлана Миронова (8800), Матвей Елисеев (7900), Лариса Куклина (1750), Ирина Казакевич (1450) и Евгений Гараничев (1250). Данные Данные о призовых сообщает ТАСС.