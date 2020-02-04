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Чемпионку России по бильярду выгоняют из московской квартиры – этим занимается ее подставной сын
Жуткая ситуация, к которой нужно привлечь как можно больше внимания.
У чемпионки России по бильярду Ольги Журавлевой пытаются отобрать ее квартиру в Москве.
Как сообщает Mash, в прошлом году в жилище Журавлевой ворвался человек, представившийся сыном ее покойного мужа. Парень действовал вместе с друзьями – Ольгу заковали в наручники и силой выволокли из квартиры. При этом «сын» успел укусить мачеху за нос.
Затем Журавлеву удерживали силой и принуждали подписать бумаги о передаче имущества. Она отказалась и обратилась в суд, где выиграла дело. Ольга готова пойти родственнику навстречу – она предлагает ему сдать тест ДНК, чтобы доказать, что он действительно является сыном покойного мужа бильярдистки. Однако парень по каким-то причинам делать этого не хочет.
- Журавлева – мастер спорта России по бильярду.
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