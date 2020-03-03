Российская бильярдистка Кристина Ткач после выступления на соревнованиях в Италии вернулась в Россию и попала на карантин в московскую Инфекционную клиническую больницу №1 из-за подозрения на коронавирус. Девушка пожаловалась на ненадлежащие условия содержания.

«Мы должны быть на карантине, но при этом никакого соблюдения правил нет, и шанс заразиться именно здесь намного выше, чем в самом Китае. По шесть человек в палате с неподтвержденным диагнозом, подселяют «свеженьких» с непонятным диагнозом в палаты к абсолютно здоровым людям с отрицательными тестами. Нет дезинфекции, медсестры и медработники раз через раз надевают маски, никто не соблюдает никакие другие меры безопасности. Мы ходим в один туалет и душ. Одно ведро с водой и тряпка на все палаты, в одной из которых лежал Давид, зараженный короновирусом, в соседней от нас палате, который ходит с нами по коридору и стоял в общей очереди с нами на сдачу анализов.

Но Роспотребнадзор выдал указ: пока не возьмут три анализа и все они будут отрицательными, никого не выпустят. Мы звонили в Роспотребнадзор, но там, послушав нас, бросили трубку. Я не знаю, как выбраться из этого ужаса. Нас держат взаперти, врачи разговаривают с нами, как с заключенными: «У вас нет тут прав, есть только обязанности».

Наш лечащий врач ушла в отпуск, никого не лечат от реальных болезней, с которыми мы поступили (грипп, простуда). Жалобы заведующей отделением привели к «Это нужно обращаться к администрации». Вместо того, чтобы призывать наших граждан к сознательности и ответственности, нужно призвать наши органы здравоохранения к здравомыслию. В этой ситуации может оказаться каждый» – написала Ткач в инстаграме.

Позже спортсменка обновила пост и добавила, что ее перевели в другую больницу, а сестру, которая сопровождала ее в Италии, выписали.

В Италии выявлено более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом – больше, чем в других странах Европы.

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