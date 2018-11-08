У вице-чемпионки ОИ-2016 по велоспорту Элис Уиллоуби угнали байк, пока она была в бургерной

Американская велогонщица Элис Уиллоуби столкнулась с неприятным инцидентом. Она приехала в торговый центр в Калифорнии на гоночном велосипеде и зашла в местную бургерную. После того как девушка пообедала, она вернулась на парковку и не обнаружила байка.

«К сожалению, в этом мире есть дрянные люди, которые сперли мой кастомизированный велосипед прямо из торгового центра. Пожалуйста, распространите этот пост и дайте мне знать, если лично увидите байк или обнаружите его выставленным на продажу онлайн», – написала Уиллоуби в инстаграме.

Через три недели у Элис самый важный старт в году – чемпионат страны в Талсе. И у нее нет профессионального велосипеда.

В 2016 году Уиллоуби стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по BMX.

В 2017-м 27-летняя спортсменка стала чемпионкой мира.

Девичья фамилия Элис – Пост, в этом году она вышла замуж за австралийского гонщика и тренера Сэма Уиллоуби.

Мэн, если ты слабонервный, не открывай видео. Там очень жесткое падение гонщиков-экстремалов на BMX