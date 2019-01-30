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Парниша на BMX прыгнул с вертолета на рампу и сделал еще пару трюков на самой высокой башне в мире

Парниша на BMX прыгнул с вертолета на рампу и сделал еще пару трюков на самой высокой башне в мире
Eurosport

53 мин. назад

Завораживающие кадры.

Один из самых талантливых BMX-райдеров планеты Крисс Кайл решился на интересный эксперимент.

Он проделал уникальный трюк на самой высокой башне Дубая – «Бурдж-Халифа». Спортсмен подлетел к верхушке здания, где на вертолетной площадке установили небольшую рампу. Затем 26-летний британец прямо с вертолета спрыгнул на нее на байке, а дальше перелетел через ограждение и приземлился на еще одну, расположенную на уровень ниже.

  • Высота «Бурдж-Халифа» – 828 метров.
  • Это самое высокое здание в мире.
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