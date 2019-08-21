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В Казанском кремле построили скейт-парк, его протестировал лидер сборной России по BMX
Выглядит очень круто!
Один из лидеров сборной России по BMX-фристайлу Илья Ризаев протестировал скейт-парк, построенный в Казанском кремле.
Ризаев прокатился по Спасской башне, деревянным крышам, газонам и мраморным парапетам. В комментариях под роликом собрались люди, которые недоумевали, как Илье удалось заснять весь процесс, – но, по всей видимости, спортсмен прибегнул к помощи дрона.
«Сумасшедший проект. Мне до сих пор не верится, что нам разрешили застроить кремль. Это же достояние Татарстана, Казани, России! Все сложилось каким-то магическим образом, это было незабываемо», – заявил Ризаев.
- Скейт-парк в Казанском кремле был организован при поддержке Red Bull Bike.
- Казанский кремль – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.
Мэн, если ты слабонервный, не открывай видео. Там очень жесткое падение гонщиков-экстремалов на BMX