Один из лидеров сборной России по BMX-фристайлу Илья Ризаев протестировал скейт-парк, построенный в Казанском кремле.

Ризаев прокатился по Спасской башне, деревянным крышам, газонам и мраморным парапетам. В комментариях под роликом собрались люди, которые недоумевали, как Илье удалось заснять весь процесс, – но, по всей видимости, спортсмен прибегнул к помощи дрона.

«Сумасшедший проект. Мне до сих пор не верится, что нам разрешили застроить кремль. Это же достояние Татарстана, Казани, России! Все сложилось каким-то магическим образом, это было незабываемо», – заявил Ризаев.

Скейт-парк в Казанском кремле был организован при поддержке Red Bull Bike.

Казанский кремль – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

Мэн, если ты слабонервный, не открывай видео. Там очень жесткое падение гонщиков-экстремалов на BMX

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