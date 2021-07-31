Американский велогонщик Коннор Филдс, выступающий в классе BMX, сумел избежать травм головного мозга во время падения в полуфинальном заезде на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Sports Illustrated , после госпитализации гонщику сделали компьютерную томографию головы, позвоночника и брюшной полости. Обследование не выявило дополнительных травм головного мозга и внутреннего кровотечения, после чего Филдса выписали из отделения интенсивной терапии.

«В его мозге есть немного жидкости, но она не увеличилась, так что он чувствуют себя хорошо. Пока результаты кажутся довольно положительными», – цитирует отца спортсмена Майка Филдса USA TODAY Sports Saturday

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28-летний спортсмен попал в аварию на первом повороте полуфинального заезда. Филдс шел вторым, когда переднее колесо его байка зацепило заднее колесо лидера гонки. Коннора занесло, он потерял равновесие и рухнул на землю. Американец ударился головой о трассу, а два других велосипедиста упали на него.

На трассу тут же выбежали медики и волонтеры, а соревнования пришлось остановить. Действующего олимпийского чемпиона по BMX унесли с трассы на носилках, погрузили в машину скорой помощи и доставили в больницу.

Коннор Филдс Фото: Getty Images

Коннор Филдс – олимпийский чемпион Рио-2016.

Американец считался одним из фаворитов на золото Игр в Токио.

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