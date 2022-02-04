На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине разыграют 109 комплектов медалей, при этом сразу 10 из них – на санно-бобслейной трассе Сяохайто. У России будут шансы на награды практически во всех видах спорта, в которых нужно спускаться по желобу на бешеной скорости. У бобслея, скелетона и санного спорта низкий порог вхождения (кто приехал быстрее всех, тот и победил), но все равно у новичков остаются вопросы. Если ты смотришь зимние виды только на Олимпиадах, этот текст для тебя.

Что такое бобслей?

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Максим Андрианов, Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко и Егор Грязнов, Россия, Кубок мира, бобслей Фото: Getty Images

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Важно отличать бобслей (вид спорта) от боба (управляемых саней). Название «Бобслей» пошло от описания действий первых спортсменов, которые раскачивались (bobbing) на старте, чтобы разогнать сани (sleigh). Скоростной спуск по желобу сравнивают с «Формулой-1», так как гонщики развивают скорость до 150 километров/час в узком болиде.

Что такое скелетон?

Юлия Канакина, Россия, Кубок мира, скелетон Фото: Getty Images

Вид спорта для скоростного спуска на санях. В отличие от бобслея, скелетонисты едут по желобу вперед головой и управляют узкими санями исключительно с помощью тела. Скелетон – это также название самих саней. Они должны быть до 120 сантиметров в длину, а спортсмены едут на скорости 130 км/ч всего в 20 см ото льда.

Что такое санный спорт?

Тоже скоростной спуск по ледяному желобу – как и бобслей, как и скелетон. Атлеты ложатся на спортивные сани ногами вперед и разгоняются на старте одними руками. Санный спорт – наиболее конкурентный из всех, ведь в нем высчитывают время вплоть до тысячных долей секунды.

Чем отличаются сани и скелетон?

Павел Репилов, Россия, Кубок мира, санный спорт, сани Фото: Getty Images

В санях спортсмен лежит ногами вперед, в скелетоне – вперед лицом. Скелетон тоньше и тяжелее, а еще медленнее саней (130 км/ч против 140 км/ч). Скелетонисты начинают с полосы разгона, на санях же стартуют с самой трассы. Сани обладают большей аэродинамичностью, чем скелетон, зато в скелетоне из-за особенностей управления очень сильно трясется голова – осторожнее.

Чем отличаются сани от бобслея?

В санях спортсмен лежит ногами вперед, в бобслее – сидит в толстенном болиде вместе с партнерами по сборной. И в санях, и в бобе можно стартовать вдвоем, но экипаж из четырех человек есть только в бобслее. Если видите двух спортсменов, лежащих друг на друге, – это санный спорт. Видите только головы, торчащие из короба, – это бобслей.

Чем отличается бобслей от скелетона?

Никита Захаров, Денис Моисейченков, Ильвир Хузин и Юрий Селихов, Россия, бобслей Фото: Getty Images

Бобслей – гигантская махина из углепластика, которая несется по ледяному желобу со скоростью 150 км/ч. Скелетон – тоненькие двухполозные сани, сделанные из стекловолокна и стали. В бобслее спускаются по трассе паровозиком из двух или четырех человек, скелетон – стихия одиноких волков и волчиц.

Как определяют победителя в бобслее, скелетоне, санях?

Каждому из участников одиночных заездов нужно проехать трассу четыре раза. После каждой попытки организаторы подводят промежуточные итоги, после четырех попыток распределяют золотые, серебряные и бронзовые медали. Кто затратит на дистанцию меньшее время, тот и победил.

Как спортсмены управляют санями или бобом?

В скелетоне все решают плечи – давишь левым и поворачиваешь направо, давишь правым и летишь чуть левее. В бобе есть два троса, которыми сидящий впереди пилот поворачивает передние полозья машины налево или направо. Управление в санном спорте идет всем телом. Нужно иметь накаченную шею (постоянно смотреть перед собой) и перемещать корпус в нужную сторону.

Когда спортсмены катятся вдвоем и вчетвером? Или вообще в одиночку?

В скелетоне мужчины и женщины соревнуются только в одиночках и разыгрывают два комплекста медалей. В санном спорте есть одиночные сани у мужчин и женщин, двойки у джентльменов и смешанная эстафета в формате «женщина + мужчина + двойка». В бобслее рубятся за награды в двойках у мужчин и женщин. Также у леди есть монобоб (сольный прокат), а у парней – экипаж-четверка.

Почему падает время на трассе в скелетоне/бобслее/санях?

Пилотам важно выбрать правильную траекторию – пройти идеально по середине трассы, не выше и не ниже. Тогда скорость будет максимальной на протяжении всей дистанции. Также бобам, скелетонам и саням лучше не врезаться – любое столкновение тоже снижает скорость прохождения.

Бывают ли аварии в скелетоне/бобслее/санях? А смерти?

Бобы, как наиболее громоздкий инструмент, переворачивается чаще остальных. ДТП в желобе приводят к ссадинам от горячего льда, редко – к переломам. Столкновение двух снарядов, экипажей или спортсменов – редкость, между финишем одного и стартом другого проходит 30 секунд. Конечно, случаются трагедии вроде Ирины Скворцовой , но все же в тех же санях за 60 лет соревнований погибли три человека, последний – Нодар Кумариташвили перед Ванкувером-2010

Какие у России шансы на медаль в бобслее, скелетоне и санном спорте на Олимпиаде?

Почти во всех видах Команда ОКР получила максимальную квоту – 10 человек в санях, шестеро в скелетоне, 12 экипажей в бобслее. У саночников все грустно – в Кубке мира и мужчины, и женщины, и двойки топчутся в районе пятых мест тотала, а в командах у России золото в Сочи и две бронзы в Сент-Моритце и Альтенберге.

В бобслее экипаж Ростислава Гайтюкевича идет третьим в зачете Кубка мира и в двойках, и в четверках, но ему мешает слабый опыт на топ-ивентах – как пилот Гайтюкевич выступает всего лишь четыре года.

Зато есть медальная надежда в скелетоне. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков едет на четвертые Игры в статусе атлета из топ-10 общего зачета, зато с двумя победами ( и отобранной третьей ) на этапах Кубка мира. Еще двое русских – Никита Трегубов и Владислав Семенов – идут в тотале даже выше Третьякова, но с отрицательными ПЦР-тестами у них все хуже. Оба пропустят Игры в Пекине.

У девушек в топ-7 КМ – три русских скелетонистки, и главная из них – лидер сборной Елена Никитина, бронзовый призер ОИ-2014 и ЧМ-2021. Третьяков с Никитиной отбыли бан за возможный сочинский допинг и вернулись претендентами на новые олимпийские медали. За них и стоит притопить – если хочется лениво поболеть за будущих героев России у телевизора.

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