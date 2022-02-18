Украинская бобслеистка Лидия Гунько, ставшая 20-й в соревнованиях в одиночном бобе, сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявила пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).
В допинг-пробе 28-летней бобслеистки обнаружен дигидротестостерон, который является более активной формой тестостерона. Анализ был сдан 14 февраля 2022 года. Гунько имеет право оспорить наложение временного отстранения в антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда, а также – запросить вскрытия пробы «Б».
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