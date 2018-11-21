Мосгорсуд разрешил дисквалифицированному за допинг Александру Зубкову оставить олимпийскую медаль

Правда, сочинские результаты останутся аннулированными.

«Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу «Александр Зубков против Международного олимпийского комитета» удовлетворить», – цитирует «Р-Спорт» вердикт судьи Мосгорсуда Ильнара Басырова.

Ранее спортивный арбитражный суд CAS постановил, что бобслеист Александр Зубков нарушил антидопинговые правила в 2014 году, предоставив на допинг-пробу образец с повышенным содержанием соли. При этом спортсмен назвал обвинения противоречащими «публичному порядку РФ», а комиссия, занимавшаяся делом Зубкова, подмену образца пробы доказать не смогла.

Зубков выиграл 2 золота на Олимпийских играх в Сочи, победив в соревнованиях двоек и четверок.

В 2016-м спортсмен возглавил Федерацию бобслея России.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме