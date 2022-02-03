Перед началом Олимпиады в Пекине украинская бобслеистка Лидия Гунько рассказала, возможна ли дружба с российскими спортсменами.
«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Нам приходится тренироваться и выступать с ними вместе, но так как их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем иметь с ними спокойные и легкие отношения. Мы стараемся дистанцироваться от всего этого во время соревнований и подготовки. Конечно, в реальной жизни нельзя игнорировать это, потому что от действий России реально пострадало много моих друзей и знакомых», – заявила Гунько несмотря на то, что имеет родственников в том числе и в России и надеется на их поддержку.
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Источник: CNN.
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