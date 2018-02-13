Швейцарцы оседлали гидравлическую тележку и представили, что они бобслеисты

Члены сборной Швейцарии по лыжному фристайлу хихикательно повеселились в подтрибунном помещении стадиона.

Двое мужичков увидели гидравлическую тележку и использовали ее в качестве боба. Парни настроились на спуск, устроили ритуал перед стартом, долго дышали на разгоне и подбодрили себя какими-то словами по-немецки.

В описании видео в инстаграме они отправили послание сборной Ямайки по бобслею. «Вы не видели швейцарцев, которые дерутся, так? Вы не видели швейцарцев, которые пьют так много. И вы не видели швейцарцев, которые улыбаются», – написали авторы.

Это – цитата из фильма «Крутые виражи», посвященного дебюту ямайских бобслеистов на Олимпиаде-1988 в Калгари».

Сборная Швейцарии по фристайлу уже взрывала интернет видео с турбоподъемом по перилам эскалатора на одной руке.

Сборная Швейцарии по фристайлу выиграла общий медальный зачет по крутости, обойдя США, Германию, Норвегию и другие команды, в том числе, Олимпийских атлетов из России.

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