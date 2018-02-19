БОБСЛЕЙ

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Канада и Германия разделили золото в двойках

Канада и Германия разделили золото в двойках
Eurosport

1 час назад

Беспрецедентный случай – четыре золотые медали, но не в четверках.

Канадский экипаж Джастин Криппс и Александр Копач и немецкий экипаж Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли соревнование двоек в бобслее.

Немцы и канадцы показали одинаковый результат с точностью до сотых – 3.16,86. Они разделят золотые медали, серебряные не достанутся никому.

  • Третье место заняли латвийцы Оскар Мелбардис и Янис Стренга
  • Экипаж ОАР Алексей Стульнев и Василий Кондратенко финишировали на 20-м месте

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