Канада и Германия разделили золото в двойках

Канадский экипаж Джастин Криппс и Александр Копач и немецкий экипаж Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли соревнование двоек в бобслее.

Немцы и канадцы показали одинаковый результат с точностью до сотых – 3.16,86. Они разделят золотые медали, серебряные не достанутся никому.

Третье место заняли латвийцы Оскар Мелбардис и Янис Стренга

Экипаж ОАР Алексей Стульнев и Василий Кондратенко финишировали на 20-м месте

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