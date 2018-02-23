БОБСЛЕЙ

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Бобслеистка Надежда Сергеева подозревается в употреблении допинга

Бобслеистка Сергеева подозревается в употреблении допинга
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Шансы выйти с флагом на церемонии закрытия все призрачнее.

Бобслеистка сборной России Надежда Сергеева подозревается в употреблении допинга. Проба спортсменки, взятая несколькими днями ранее, дала положительный результат.

Информацию подтвердил глава Федерации бобслея России Александр Зубков.

По информации «СЭ», речь идет не о мельдонии, а о другом сердечном препарате.

  • Сергеева выступила в Пхёнчхане в паре с Анастасией Кочержовой и стала 12-й.
  • Ранее Россия лишилась бронзовой медали в парном керлинге из-за мельдония, обнаруженного в пробе Александра Крушельницкого.

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