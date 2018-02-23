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Бобслеистка Надежда Сергеева подозревается в употреблении допинга
Шансы выйти с флагом на церемонии закрытия все призрачнее.
Бобслеистка сборной России Надежда Сергеева подозревается в употреблении допинга. Проба спортсменки, взятая несколькими днями ранее, дала положительный результат.
Информацию подтвердил глава Федерации бобслея России Александр Зубков.
По информации «СЭ», речь идет не о мельдонии, а о другом сердечном препарате.
- Сергеева выступила в Пхёнчхане в паре с Анастасией Кочержовой и стала 12-й.
- Ранее Россия лишилась бронзовой медали в парном керлинге из-за мельдония, обнаруженного в пробе Александра Крушельницкого.
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