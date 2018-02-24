БОБСЛЕЙ

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У Надежды Сергеевой положительный допинг-тест, спортсменка дисквалифицирована

У Сергеевой положительный допинг-тест, спортсменка дисквалифицирована
Eurosport

17 мин. назад

Новая проблема российских сборников с допингом.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, сообщает официальный сайт организации.

Проба Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Спортсменка отказалась от вскрытия пробы Б и согласилась на временную дисквалификацию.

  • Сергеева сохранила право добиваться отмены или сокращения срока отстранения.
  • На ОИ в Пхёнчхане Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняли 12-е место. Этот результат был аннулирован.

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