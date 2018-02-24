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У Надежды Сергеевой положительный допинг-тест, спортсменка дисквалифицирована
Новая проблема российских сборников с допингом.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, сообщает официальный сайт организации.
Проба Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Спортсменка отказалась от вскрытия пробы Б и согласилась на временную дисквалификацию.
- Сергеева сохранила право добиваться отмены или сокращения срока отстранения.
- На ОИ в Пхёнчхане Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняли 12-е место. Этот результат был аннулирован.
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