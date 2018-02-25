Германия взяла золото в соревнованиях четверок на Олимпиаде в , Россия – 15-я

Экипаж немецкого спортсмена Франческо Фридриха выиграл золотую медаль на ОИ в Пхёнчхане в соревнованиях бобов-четверок. Второе место поделили еще один экипаж из Германии (Нико Вальтер) и южнокорейская четверка (Вон Юнчжон).

Сборная России заняла в соревнованиях 15-е место.

Бобслей. Четверки

1. Германия (Франческо Фридрих, Мартин Гроткопп, Кэнди Бауэр, Торстен Маргис) – 3.15,85

2. Германия (Нико Вальтер, Александр Редигер, Кевин Куске, Эрик Франке) – +0,53

2. Южная Корея (Вон Юнчжон, Со Ёну, Чон Чонлин, Ким Донхьюн) – +0,53

15. Россия (Максим Андрианов, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев, Руслан Самитов) – +2,09

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.

На счету Олимпийских атлетов России – 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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