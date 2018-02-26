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11 фоток бобслеистки из Германии, которую нужно клеить аккуратно, ведь она работает в полиции
Анника Дражек не взяла в Пхёнчхане медаль, но ее все равно запомнили.
22-летняя немецкая бобслеистка Анника Дражек 11 лет занималась легкой атлетикой, входила в юниорскую сборную Германии. Четыре года назад Анника перешла в бобслей и в 2016 году выиграла чемпионат мира в двойках. Дражек работает в полиции.
Анника и шлем
Анника и завитушки
Анника и немного кокетства
Анника и самолюбование
Анника и пляж
Анника и идеальные шесть кубиков
Анника и тренировка
Анника на работе в полиции
Анника и шляпка
Анника и морская звезда
Анника и повод для гордости
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