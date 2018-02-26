БОБСЛЕЙ

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11 фоток бобслеистки из Германии, которую нужно клеить аккуратно, ведь она работает в полиции

11 фоток бобслеистки из Германии, которую нужно клеить аккуратно, ведь она работает в полиции
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Анника Дражек не взяла в Пхёнчхане медаль, но ее все равно запомнили.

22-летняя немецкая бобслеистка Анника Дражек 11 лет занималась легкой атлетикой, входила в юниорскую сборную Германии. Четыре года назад Анника перешла в бобслей и в 2016 году выиграла чемпионат мира в двойках. Дражек работает в полиции.

Анника и шлем

Анника и завитушки

Анника и немного кокетства

Анника и самолюбование

Анника и пляж

Анника и идеальные шесть кубиков

Анника и тренировка

Анника на работе в полиции

Анника и шляпка

Анника и морская звезда

Анника и повод для гордости

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