Они ломали сани и ноги, но выступили на 7 Олимпиадах. Что такое бобслей на Ямайке

Спортсмены, для которых важно участие, а не победа, еще существуют. В Пхёнчхане выступили мексиканский лыжник Герман Мадрасо (отставание от лидера полчаса на 15 км) и венгерская фристайлистка Элизабет Суэйни (ни одного трюка в лыжном хафпайпе). Атлетов, не рассчитывающих на высокие места, уже 30 лет вдохновляет пример Калгари-88. Эти Игры мир запомнил благодаря двум событиям: прыжку Эдди «Орла» и заезду сборной Ямайки по бобслею. В Великобритании лыжи с трамплином так и не вошли в моду. А вот бобслей на Карибах до сих пор занимает особое место.

Начало. Отряд Дадли Стокса

Ямайский бобслей начался с двух американских бизнесменов, Джорджа Фитча и Уильяма Малоуни. Они часто летали на Ямайку по семейным и рабочим делам. Однажды Фитч и Малоуни попали на гонку миникаров – самодельных тележек, съезжающих со склона. Они отдаленно напоминают бобслей: тоже никакого двигателя, все зависит исключительно от массы и геометрии транспортного средства и умения пилота повернуть в нужный момент. На Ямайке этот вид спорта пользуется популярностью, но серьезным его назвать сложно. Уильям и Джордж решили перенести любовь аборигенов к скорости в более массовую зимнюю дисциплину. Их поддержал местный Олимпийский комитет.

Перспективы выступления на ОИ оказались для ямайцев не столь интересными, как предполагали бизнесмены. Легкоатлеты отказались менять вид спорта, а физическая форма простых жителей была далека до профи. Тогда предприниматели попросили помощи у ямайской армии. Там в добровольно-принудительном порядке вызвались трое: лейтенант Дэвон Харрис, капитан авиации Дадли Стокс и рядовой Майкл Уайт. Единственным гражданским был железнодорожник Сэмюел Клейтон. Стокс пилотировал вертолет, и команда решила, что с управлением боба он тоже справится. Первые тренировки ямайцы проводили на военной базе в бобе на колесах.

Только что созданная Федерация бобслея Ямайки, которую возглавил Джордж Фитч, профинансировала сборы в Калгари, Лэйк-Плэсиде и австрийском Иглсе. К команде присоединились еще двое – Фредерик Пауэлл и Касвелл Аллен. Тренером стал австриец Зеп Хайдахер – он до сих пор считается крестным отцом ямайского бобслея. У команды долго не получался нормальный спуск: не было ни мастерства, ни снаряжения. Из-за отсутствия денег на собственный боб Стокс и компания одалживали резервные сани у других команд.

Сборная Ямайки быстро прославилась, когда американская пресса узнала об экзотической команде. Растущая популярность вынудила Международную федерацию бобслея и скелетона зарегистрировать команду и занести ее в общий рейтинг. Поскольку минимальных олимпийских нормативов еще не было – правило Эдди «Орла» будет введено как раз после Калгари-88 – этого было достаточно для Олимпиады.

Темнокожие парни с дредами вызвали ажиотаж в Калгари, вскоре о них знали уже все спортсмены и зрители. При этом отлично продавались футболки, свитеры и прочая сувенирная продукция с ямайской символикой. Но условия для тренировок у ребят были не очень: вместо трека они мучились на замерзшем озере.

Первоначально команда заявилась только в двойки. На старт вышли пилот Стокс и разгоняющий Уайт. По итогам четырех попыток ямайцы заняли 30-е место из 41, обойдя другие не самые зимние страны – Португалию, Новую Зеландию, Мексику и Американские Виргинские острова. Но главное – они стали первыми представителями Ямайки на зимней Олимпиаде. После успеха бобслеисты все-таки заявились в четверки.

Сборная Ямайки по бобслею Калгари-88Getty Images

Возникли две серьезные проблемы. Первая – не было четырехместного боба. Стокс и компания взяли его в аренду и нарисовали на нем флаг Ямайки. Вторая намного серьезнее: в ходе одной из озерных тренировок Касвелл Аллен упал и сломал ногу, а заменить его было некем. На помощь пришел брат пилота Нельсон Стокс, который приехал в Калгари как болельщик. Команда научила его азам бобслея за три дня.

После двух попыток Ямайка шла предпоследней. Сначала у боба сломался тормоз, потом в него неправильно запрыгнул Майкл Уайт. Славу ямайскому бобслею принес третий заезд. Показав седьмой разгон среди всех участников, экипаж Стокса в одном из поворотов потерял контроль и опрокинулся. Поднявшись, команда дошла до финиша пешком под аплодисменты зрителей. С четвертой попытки пришлось сняться.

Через пять лет по мотивам истории «Дисней» снял фильм «Крутые виражи». Как обычно, сюжет имеет мало общего с реальностью: в ванне никто не тренировался, ни с кем из соперников ямайцы не конфликтовали, а после падения сами они боб к финишу не тащили.

Развитие успеха и одинокая звезда

Стокс и компания не ушли из бобслея. В Альбервиле-92 они проехали все четыре попытки и заняли 25-е место из 31. В двойках у них было уже две команды. Пика успеха экипаж достиг через два года в Лиллехаммере, где стал 14-м. Ямайка опередила даже вторые команды США и России. Нагано-98 были последними Играми Дадли Стокса – 21-е место. Там же пилотировал двойку бывший участник его команды Дэвон Харрис.

Сборная Ямайки по бобслею Нагано-98. Экипаж Дадли СтоксаGetty Images

Преемником Дадли стал Уинстон Уоттс. Пилот посредственный, но за ним – феноменальный разгоняющий Ласелль Браун. В Солт-Лейк-Сити-2002 они показали лучший разгон в истории трассы, но в итоге стали лишь 28-ми. Понимая, что перспектив на высокие позиции со сборной Ямайки нет, Браун принял канадское гражданство. Его дело взял под контроль лично премьер-министр Канады и разрешил ускорить процесс, чтобы спортсмен успел заявиться за сборную. Он попал в команду Пьера Людерса, с которым сразу взял золото чемпионата мира в двойках и бронзу в четверках. В Турин-2006 сборная Ямайки не отобралась, но благодаря Брауну им было за кого болеть. Канадская команда выиграла серебро в двойках – таким образом, Ласелль стал первым олимпийским призером из Ямайки. За физическую мощь он получил прозвище Черный носорог.

После нескольких неудачных заездов Браун и Людерс поссорились и больше вместе не катались. «Я буду с ним в одной команде, только если Иисус попросит меня об этом», – сказал Ласелль. Он присоединился к экипажу Линдона Раша, с которым на домашней Олимпиаде в Ванкувере выиграл бронзу в четверках. В 2011-м его попросила о помощи сборная Монако, у которой не было нормального разгоняющего. Отказать князю Альберту, который сам выступал в бобслее на Олимпийских играх, было нельзя. Это уже третья страна, которую Браун представлял на международном уровне. Но перед Сочи он вернулся в команду Раша. Канадцы стали девятыми как в двойках, так и в четверках. Прилетел Браун и в Пхёнчхан, где с Кристофером Спрингом занял 10-е место.

Линдон Раш, Дэвид Биссетт, Крис Ле Биан, Ласелль БраунGetty Images

Возвращение в Игры и женский дебют

После 12-летнего перерыва сборная Ямайки вернулась на Олимпиаду в 2014-м в соревновании двоек. Управлял бобом все тот же Уинстон Уоттс, который начинал вместе с Ласеллем Баруном. На тот момент Уоттсу было 47. Поездка в Сочи долгое время была под угрозой срыва: у команды не было денег. На помощь пришла компания Самсунг, которая оплатила подготовку, оборудование и перелет в обмен на возможность снять сюжет о современном ямайском бобслее. Еще 120 тысяч долларов команда добрала краудфандингом.

Но приключения не закончились. Во время пересадки при перелете из Кингстона в Сочи потерялось самое главное – боб. К счастью, сани быстро нашлись, команда благополучно выступила и заняла 29-е место из 30. Ниже только сербы, дисквалифицированные в третьем заезде.

В Пхёнчхане сборной Ямайки нет ни в двойках, ни в четверках. Поправка: мужской сборной. Зато впервые появилась женская. Вообще девушки гоняют бобы на Ямайке столько же, сколько и мужчины – с конца 80-х. Но на более-менее серьезный уровень они вышли только сейчас.

Перед Олимпиадой-2018 команда разругалась с тренером – немкой Сандрой Кириасис. Главная проблема заключалась в том, что Кириасис принадлежали сани. Она покинула тренировочный лагерь и забрала их с собой: «Либо мне платят 20 тысяч Евро за мою работу, либо можете забыть о бобе». На выручку пришла ямайская пивная компания. В твиттере они разместили объявление, в котором призывали всех скинуться девчонкам на новые сани.

Через несколько дней у них было 62 тысячи долларов. «У вас есть новый боб», – это уже следующий твит.

Благодаря этой акции Джазмин Фенлатор-Викториан и Кэрри Рассел все-таки выступили и заняли 29-е место, опередив лишь команду Нигерии.

Джазмин Фенлатор-Викториан и Керри РасселлGetty Images

Помимо Ямайки в бобслее много экзотических команд. Но именно эта сборная регулярно обращает внимание широкого зрителя харизмой и постоянными передрягами. За тем, как ямайцы из них выбираются, не без иронии следит весь мир. Но по-другому жители солнечного острова, похоже, не могут.

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