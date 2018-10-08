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ТАСС: CAS признал бобслеиста Алексея Воеводу виновным в подмене мочи на ОИ-2014

ТАСС: CAS признал Воеводу виновным в подмене анализов на ОИ-2014
ТАСС

46 мин. назад

Все очень плохо.

Официальное решение по делу, которое так долго рассматривалось.

Спортивный арбитражный суд признал российского бобслеиста Алексея Воеводу виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время ОИ-2014 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС. Суд постановил, что спортсмен принимал непосредственное участие при подмене проб с мочой – о том же говорят показания экспертов и свидетелей и несколько царапин на баночке. В самой допинг-пробе был зафиксирован необычайно высокий уровень соли. Согласно материалам дела, обвиняемый не смог объяснить, почему ее показатель сильно отличается от физиологической нормы.

CAS вынес мотивировочное решение по делу бобслеиста 11 июля, а в конце сентября с документами ознакомилась защита спортсмена.

  • CAS аннулировал результаты бобслеистов Воеводы и Зубкова на ОИ-2014 (2 золотые медали).
  • Александр Зубков также получил мотивировочную часть дела.

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