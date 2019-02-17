Экипаж из Монако едва не сбил технического работника на этапе Кубка мира по бобслею

На этапе Кубка мира в Лэйк-Плэйсиде экипаж с бобслеистами из Монако пронесся в опасной близости от оказавшегося на трассе технического работника.

Мужчина в последнюю секунду сориентировался и довольно эпично перескочил через барьер.

Первый результат показал экипаж из Германии.

Российские дуэты заняли 16-е (Бредихин/Малый) и 20-е (Андрианов/Кондратенко) места.

Американская бобслеистка ведет очень милый инстаграм. У нее есть медаль ОИ и очаровательная улыбка

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