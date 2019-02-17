Other Agency
Экипаж из Монако едва не сбил технического работника на этапе Кубка мира по бобслею
Как он молниеносно отреагировал!
На этапе Кубка мира в Лэйк-Плэйсиде экипаж с бобслеистами из Монако пронесся в опасной близости от оказавшегося на трассе технического работника.
Мужчина в последнюю секунду сориентировался и довольно эпично перескочил через барьер.
- Первый результат показал экипаж из Германии.
- Российские дуэты заняли 16-е (Бредихин/Малый) и 20-е (Андрианов/Кондратенко) места.
Американская бобслеистка ведет очень милый инстаграм. У нее есть медаль ОИ и очаровательная улыбка
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте