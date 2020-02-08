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Отстраненный за допинг Труненков претендует на пост министра спорта Нижегородской области
Большой спорт – путь в большую политику.
Двукратный серебряный призер ЧМ по бобслею Дмитрий Труненков претендует на должность министра спорта Нижегородской области, пишет Neva Sport.
Кроме Труненкова, в число претендентов вошел четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов. Всего на заседании экспертной комиссии были определены три кандидата: Круглов, Труненков и заместитель министра имущественных и земельных отношений области Александр Кононов.
- Труненков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. В январе 2017-го Дмитрий был отстранен Федерацией бобслея России за допинг.
- Международный олимпийский комитет лишил Труненкова золотой медали Олимпиады в Сочи.
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