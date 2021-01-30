Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов завоевали бронзовые медали на последнем этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.
После двух попыток Гайтюкевич и Мордасов отстали на 0,82 секунды от немцев Франческо Фридриха и Александра Шюллера, которые стали победителями. Серебро забрали латвийцы Оскар Киберманис и Матисс Микнис (+0,72),
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Еще одна пара из России, Алексей Стульнев и Кирилл Антюх, заняла 20-е место, отстав от лидера на 2,12 секунды.
- На чемпионате Европы в немецком Винтерберге экипаж Гайтюкевича завоевал бронзу в бобах-четверках.
- Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 5 по 14 февраля в Альтенберге, Германия.
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