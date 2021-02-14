Как огородить ребенка от компьютера, но при этом не выглядеть в его глазах бумером и занудой? Неординарный способ придумал житель латвийской Руйиены Айвис Берзиньш – мужчина своими руками соорудил 170-метровую бобслейную трассу прямо во дворе дома.

Отец двоих детей приступил к строительству шесть лет назад, и в первый зимний сезон смог протянуть трассу всего на 10 метров, но с каждым годом удлинял ее, как змейку в игре, и теперь она занимает весь двор. Каждый год Берзиньш начинает работу немного заранее, чем должен начаться спортивный сезон у детей: осенью он строит фундамент трассы из досок и песка, а уже с наступлением морозов – саму трассу из снега и воды.

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Основание латвиец сколотил из платяных шкафов, вся конструкция обошлась ему в смешные деньги. «Я решил не сжигать старые шкафы. Я вложил 50 евро в винты, а остальное – это предпринимательство и радость работы», – говорит Берзиньш.

Бобы он изготовил из частей мотоцикла Java, а гусеницы бобов – это обычные водопроводные трубы. Каждая поездка по трассе длится около минуты, а разгоняются такие сани до 30 км/ч. Не 135, как могут настоящие бобы, но там все же немного другая технология производства.

«Сани сделаны из боковых колясок мотоцикла Java. Изготовлено в Чехословакии! Я собрал двое – пока на одних катаются, другие можно затаскивать обратно на место старта», – рассказал конструктор.

Трасса находится рядом с детским садом, в который ходят дети Айвиса и Даны Берзиньш, сын Микс и дочь Паула. По словам Даны, сначала детям не очень понравилась идея кататься на санях по трассе, но затем они один раз сходили вместе с мамой, и теперь это их любимое развлечение.

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