Представитель сборной Бразилии по бобслею Одирлей Пессони погиб в результате аварии на мотоцикле. 38-летний спортсмен разбился после столкновения с автомобилем.
Инцидент произошел 27 марта в штате Минасу, что находится рядом с Рио-де-Жанейро. На повороте Пессони врезался в автомобиль, ударился головой о бампер и скончался от множественных переломов. По словам друзей и родственников, Одирлей часто ездил на мотоцикле и хорошо знал тропы в этом регионе, сообщает Gcn.net.br.
Бобслей
Латвиец соорудил во дворе бобслейную трассу для детей
- Одирлей Пессони принимал участие в двух Олимпиадах.
- В составе бобслейных четверок он занял 26-е место место в Сочи и 29-ю позицию в Пхенчхане.
Бобслей
Гайтюкевич и Мордасов взяли бронзу на этапе КМ в Инсбруке
Бобслей
Отстраненный за допинг Труненков претендует на пост министра спорта Нижегородской области