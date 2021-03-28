Опубликовано 28/03/2021 в 08:26 GMT | Обновлено 28/03/2021 в 08:27 GMT

Представитель сборной Бразилии по бобслею Одирлей Пессони погиб в результате аварии на мотоцикле. 38-летний спортсмен разбился после столкновения с автомобилем.

Инцидент произошел 27 марта в штате Минасу, что находится рядом с Рио-де-Жанейро. На повороте Пессони врезался в автомобиль, ударился головой о бампер и скончался от множественных переломов. По словам друзей и родственников, Одирлей часто ездил на мотоцикле и хорошо знал тропы в этом регионе, сообщает Gcn.net.br.

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Одирлей Пессони принимал участие в двух Олимпиадах.

В составе бобслейных четверок он занял 26-е место место в Сочи и 29-ю позицию в Пхенчхане.

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