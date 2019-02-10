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Американская пантера добралась до бронзы Олимпиады. Вся ее семья мощно зажигает в спорте
У Аджи Эванс прекрасные гены.
Ты зря не смотришь бобслей. Там бывают крутые заезды, невероятные сюжеты и прекрасные дамы. Например, Эджа Эванс.
Она занялась бобслеем сразу после школы. В 2014-м Аджа поехала на Олимпиаду в Сочи и взяла там бронзу. В том же сезоне она завоевала серебро и золото на этапах Кубка мира.
Дама родилась в спортивной семье. Ее отец был первым темнокожим победителем чемпионата по плаванию среди студентов колледжей и выступал за Чикаго. Брат Фред – дефенсив тэкл «Миннесоты Вайкингс». Дядя Гэри Мэттьюз был аутфилдером, двоюродный брат Гэри Мэттьюз-младший играет в бейсбол.
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