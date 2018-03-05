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Бодибилдер из Узбекистана выиграл Arnold Classic и получил приз из рук самого Шварценеггера
Михаил Волынкин перешел из любителей в профессионалы.
Бодибилдер из Узбекистана Михаил Волынкин стал абсолютным чемпионом учрежденного Арнольдом Шварценеггером турнира Arnold Classic Bodybuilding & Fitness Amateur. Приз Михаилу вручил сам легендарный актер.
Благодаря этому успеху Волынкин стал первым в истории атлетом-победителем из Центральной Азии, получившим профессиональную карту по бодибилдингу.
- В 2017 году Волынкин выиграл чемпионат мира среди любителей.
- Учредитель награды Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».
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(фото: официальный сайт Федерации бодибилдинга, фитнеса и мас-рестлинга Республики Узбекистан)
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