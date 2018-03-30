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TMZ: Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

TMZ: Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце
Eurosport

1 час назад

Состояние Железного Арни – стабильное.

Легендарный бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце.

70-летний Шварценеггер отправился в медицинский центр Сидарс-Синай для замены катетерного клапана. После операции у него развились осложнения. Врачи решили, что Арнольд нуждается в экстренной операции на открытом сердце, которая продолжалась несколько часов. Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное, сообщает TMZ.

  • Арни – семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия».
  • Шварценеггер держал железной хваткой всю Калифорнию с 2003 по 2011 год.

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