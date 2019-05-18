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Неизвестный парень в ЮАР прыгнул ногами вперед на Шварценеггера

Неизвестный парень в ЮАР прыгнул ногами вперед на Шварценеггера
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Предельно подлый поступок.

На соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд Классик» в ЮАР неизвестный напал на экс-культуриста, актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Арни общался с фанатами, когда к нему сзади подбежал мужчина, подпрыгнул и сильно ударил Шварценеггера двумя ногами по спине.

  • Спустя несколько часов актер выложил видео, в котором приветствовал поклонников.
  • Учредитель награды Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».

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