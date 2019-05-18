На соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд Классик» в ЮАР неизвестный напал на экс-культуриста, актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Арни общался с фанатами, когда к нему сзади подбежал мужчина, подпрыгнул и сильно ударил Шварценеггера двумя ногами по спине.

Спустя несколько часов актер выложил видео, в котором приветствовал поклонников.

Учредитель награды Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».

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