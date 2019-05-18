Неизвестный парень в ЮАР прыгнул ногами вперед на Шварценеггера
Предельно подлый поступок.
На соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд Классик» в ЮАР неизвестный напал на экс-культуриста, актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.
Арни общался с фанатами, когда к нему сзади подбежал мужчина, подпрыгнул и сильно ударил Шварценеггера двумя ногами по спине.
- Спустя несколько часов актер выложил видео, в котором приветствовал поклонников.
- Учредитель награды Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».
Одноногий атлет и парень с ДЦП вдохновляюще пожали на турнире Шварценеггера и пожали кумиру руку
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте