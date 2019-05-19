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«Главное, что этот идиот не прервал мой эфир в снэпчате». Шварценеггер отреагировал на удар в спину
Арни выше этого.
Бывший культурист, актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент во время соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик» в ЮАР, где неизвестный мужчина сильно ударил его двумя ногами по спине.
«Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я думал, что меня просто толкает сзади толпа, что бывает довольно часто. Я понял, что меня пнули, только когда посмотрел видео – как и все вы. Главное, что этот идиот не прервал мой эфир в снэпчате», – написал 71-лений Арни.
- Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».
- Арнольд выступает организатором соревнований «Арнольд Классик».
Неизвестный парень в ЮАР прыгнул ногами вперед на Шварценеггера
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