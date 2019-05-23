В сети появился трейлер нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» – шестого в серии картин о путешествующих во времени роботах из постапокалиптического будущего.

Одну из главных ролей в фильме исполнила Линда Хэмилтон, которая вернулась во франшизу спустя 27 лет после выхода второй части. Также в трейлере можно увидеть немного постаревшего Арнольда Шварценеггера – легендарный культурист и актер снова вернулся к любимой роли Терминатора модели T-800.

Продюсером нового «Терминатора» стал режиссер первых двух частей – Джеймс Кэмерон.

Срежиссировал картину Тим Миллер, который начал свою карьеру с фильма «Дэдпул».

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