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Первый трейлер нового «Терминатора»: постаревший Шварценеггер и камбэк Линды Хэмилтон
Выход фильма запланирован на 1 ноября.
В сети появился трейлер нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» – шестого в серии картин о путешествующих во времени роботах из постапокалиптического будущего.
Одну из главных ролей в фильме исполнила Линда Хэмилтон, которая вернулась во франшизу спустя 27 лет после выхода второй части. Также в трейлере можно увидеть немного постаревшего Арнольда Шварценеггера – легендарный культурист и актер снова вернулся к любимой роли Терминатора модели T-800.
- Продюсером нового «Терминатора» стал режиссер первых двух частей – Джеймс Кэмерон.
- Срежиссировал картину Тим Миллер, который начал свою карьеру с фильма «Дэдпул».
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