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Первый трейлер нового «Терминатора»: постаревший Шварценеггер и камбэк Линды Хэмилтон

Первый трейлер нового «Терминатора»: постаревший Шварценеггер и камбэк Линды Хэмилтон
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Выход фильма запланирован на 1 ноября.

В сети появился трейлер нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» – шестого в серии картин о путешествующих во времени роботах из постапокалиптического будущего.

Одну из главных ролей в фильме исполнила Линда Хэмилтон, которая вернулась во франшизу спустя 27 лет после выхода второй части. Также в трейлере можно увидеть немного постаревшего Арнольда Шварценеггера – легендарный культурист и актер снова вернулся к любимой роли Терминатора модели T-800.

  • Продюсером нового «Терминатора» стал режиссер первых двух частей – Джеймс Кэмерон.
  • Срежиссировал картину Тим Миллер, который начал свою карьеру с фильма «Дэдпул».

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