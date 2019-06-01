Бывший культурист, актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер зачитал рэп и получил почти миллион просмотров.

71-летний Арни засветился в записи песни и съемках клипа австрийского певца Андреаса Габали, который посвятил Шварценеггеру музыкальный трек. Актер исполнил припев в рэп-стиле.

Выложенный на YouTube видеоролик за неделю набрал более миллиона просмотров.

Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».

Сейчас он снимается в продолжении культовой саги «Терминатор».

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