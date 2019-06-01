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Шварценеггер зачитал рэп и сорвал более миллиона просмотров на YouTube
Запоминаем новый хит.
Бывший культурист, актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер зачитал рэп и получил почти миллион просмотров.
71-летний Арни засветился в записи песни и съемках клипа австрийского певца Андреаса Габали, который посвятил Шварценеггеру музыкальный трек. Актер исполнил припев в рэп-стиле.
Выложенный на YouTube видеоролик за неделю набрал более миллиона просмотров.
- Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».
- Сейчас он снимается в продолжении культовой саги «Терминатор».
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