Бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступит на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

Мероприятие состоится 4 октября на стадионе «Газпром Арена», ожидается присутствие 50-тысячной аудитории.⠀

«Железный Арни» – яркий пример человека, который сделал себя сам. Простой парень из австрийской глубинки состоялся как спортсмен, актер, предприниматель и политик. На Synergy Global Forum Арнольд поделится опытом, доказывающим, что #БольшаяЦельДостижима», – говорится в инстаграме форума.

Synergy Global Forum проводится с 2015 года.

Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».

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