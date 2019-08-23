В Москве умер вице-президент Федерации Подмосковья по бодибилдингу Дмитрий Жигулин.

Трагедия произошла 22 августа – в тот день Жигулину исполнилось 47 лет. По информации «Московского комсомольца», тело нашли кабинете чиновника в фитнес-клубе, где он недавно провел тренировку. Его лицо было сильно посиневшим.

Врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь мужчины, в качестве предполагаемой причины смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

«Дима был жизнерадостным и веселым человеком! Он сделал много хорошего для бодибилдинга! Хотим выразить наши глубочайшие соболезнования его близким и родственникам», – говорится в заявлении на сайте Федерациии бодибилдинга Москвы.

После завершения карьеры бодибилдера Жигулин был судьей международной категории.

Совершеннолетний сын Дмитрия приедет на похороны отца из Мюнхена, где живет и работает.

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