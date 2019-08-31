В инстаграмах Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне почти синхронно появились примерно одинаковые грустные посты – легенды прощались еще с одной легендой. В 78 лет умер успешный итальянский бодибилдер Франко Коломбо.

«Сегодня я опустошен. Но я также благодарен за радостные 54 года дружбы, которые у нас были. Мы все делали вместе: росли, учились, любили. Моя жизнь была веселой и яркой благодаря тебе. Я всегда буду по тебе скучать. Я люблю тебя, Франко. Я всегда буду помнить ту радость, которую ты привносил в мою жизнь, и советы, которые ты мне давал. Ты был моим лучшим другом», – написал Арни.

«Ушел Франко Коломбо, величайший бодибилдер, которого я когда-либо встречал... Он научил меня многим вещам, которыми я пользовался на протяжении всей жизни. У нас никогда не будет такого человека, как он. Спасибо за воспоминания, Франко», – слова Сталлоне.

Коломбо начинал в боксе и был чемпионом Италии среди любителей, а потом сменил вид спорта на пауэрлифтинг. Культуристом он стал значительно позже и добился успехов: в 1976 и 1981 годах Франко победил на соревнованиях «Мистер Олимпия» – это самое значимое достижение для бодибилдера.

Коломбо и Шварценеггер в 1969 году вместе приехали из Европы в Америку, где стали работать каменщиками. Потом они вместе занялись бодибилдингом, а позже Арни помог другу обосноваться в киноиндустрии. Франко снялся в эпизодах «Бегущего человека», «Конан-варвара» и первого «Терминатора».

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